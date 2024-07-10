Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном.

В Вашингтоне прошла трехсторонняя встреча с участием главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Сегодняшняя встреча - еще одна возможность обсудить достигнутый прогресс. Судя по контактам, включая дискуссии последних недель, я думаю, что стороны близки к достижению мирного соглашения, которое Соединенные Штаты решительно поддерживают», - заявил госсекретарь США.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что главным условием мирного соглашения с Арменией является изменение армянской конституции, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. По его словам, без этих изменений соглашение не будет подписано.

«Это займет время, и, конечно, главным условием мирного соглашения является изменение конституции Армении. Потому что в ней содержатся территориальные претензии к Азербайджану, и мирное соглашение не будет подписано до тех пор, пока это не будет реализовано. Мы довольно быстро продвигаемся в переговорном процессе. Я думаю, что в течение нескольких месяцев мы сможем завершить работу над текстом мирного соглашения, по крайней мере, над его основными принципами. Мы сможем согласовать основные принципы и парафировать их. Работа над основным текстом также будет продолжена, но только после изменения конституции Армении», — сказал Ильхам Алиев.