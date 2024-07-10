Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои встречи в Вашингтоне, где он принимает участие в саммите глав государств и правительств НАТО. Саммит проходит в конференц-центре Walter E. Convention Center.

Реджеп Тайип Эрдоган был встречен президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по прибытии на место проведения саммита. После официальной встречи лидеры стран-членов НАТО сделали совместную фотографию. Президент Эрдоган был сфотографирован рядом с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент Турции также принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств. В рамках саммита президент Эрдоган продолжит проводить двусторонние встречи с другими лидерами.

Одной из ключевых тем, которую турецкий президент поднимает на заседаниях и в личных беседах с лидерами, является необходимость принятия мер для прекращения насилия в Газе. Президент Турции настоятельно призывает международное сообщество к действиям по остановке израильских атак.

Реджеп Тайип Эрдоган также примет участие в ужине, который президент США Джо Байден устроит в Белом доме в честь лидеров и их супруг.