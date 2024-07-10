ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает встречи в Вашингтоне, где он находится на саммите глав государств и правительств стран-участниц НАТО по случаю 75-летия основания альянса
Президент Эрдоган на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои встречи в Вашингтоне / Others
10 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои встречи в Вашингтоне, где он принимает участие в саммите глав государств и правительств НАТО. Саммит проходит в конференц-центре Walter E. Convention Center.

Реджеп Тайип Эрдоган был встречен президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по прибытии на место проведения саммита. После официальной встречи лидеры стран-членов НАТО сделали совместную фотографию. Президент Эрдоган был сфотографирован рядом с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент Турции также принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств. В рамках саммита президент Эрдоган продолжит проводить двусторонние встречи с другими лидерами.

Одной из ключевых тем, которую турецкий президент поднимает на заседаниях и в личных беседах с лидерами, является необходимость принятия мер для прекращения насилия в Газе. Президент Турции настоятельно призывает международное сообщество к действиям по остановке израильских атак.

Реджеп Тайип Эрдоган также примет участие в ужине, который президент США Джо Байден устроит в Белом доме в честь лидеров и их супруг.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us