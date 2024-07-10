Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что при новом правительстве лейбористов страна станет ведущим членом НАТО в Европе. Его слова цитирует The Guardian.

По словам Хили, приоритеты оборонной политики США в ближайшем будущем будут смещаться из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, учитывая «китайскую угрозу».

«Последствия этого заключаются в том, что европейские страны в НАТО должны взять на себя большую часть тяжелой работы и определенную часть лидерства, которую традиционно мы могли возложить на американцев», – добавил он.

Ранее премьер-министр Кир Стармер в Вашингтоне пообещал: «При новом правительстве Британия будет ведущей европейской страной в НАТО».

Новое правительство лейбористов во главе со Стармером ранее пообещало увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП с нынешнего уровня в 2,32%, но не уточнило, когда это будет сделано.

Хотя Британия традиционно была ведущей европейской страной в НАТО по расходам на оборону, по итогам 2024 года ее должна опередить Германия.

Новый британский премьер-министр также заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне станет возможностью для членов альянса послать сигнал России после последнего массированного ракетного удара по Украине.