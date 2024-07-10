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Страны Балтии выходят из энергетического кольца РФ
Латвия, Литва и Эстония в ближайшие недели уведомят Беларусь и Россию о выходе из единой энергетической системы БРЭЛЛ, говорится в заявлении глав энергетических ведомств трех стран
Страны Балтии выходят из энергетического кольца РФ
Фото: Reuters / Reuters
10 июля 2024 г.

Латвия, Литва и Эстония в ближайшие недели уведомят Беларусь и Россию о выходе из единой энергетической системы БРЭЛЛ. Об этом говорится в заявлении глав энергетических ведомств трех стран, опубликованном на сайте Минэнерго Литвы.

Энергокольцо БРЭЛЛ связывает энергосистемы стран Балтии, России и Беларуси, позволяя сглаживать скачки напряжения в сети и диспетчеризировать потоки энергии за счет использования разных мощностей.

Латвия, Литва и Эстония приняли решение выйти из этой системы и подписали соглашение о синхронизации сетей с ЕС через Польшу. Выход из БРЭЛЛ был запланирован на 2025 год.

В заявлении говорится, что страны Балтии полностью готовы к синхронизации с континентальной европейской электросетью в феврале следующего года, поэтому белорусские и российские власти будут проинформированы о решении не продлевать договор. Postimees пишет, что это должно быть сделано за полгода до запланированного выхода из БРЭЛЛ.

После полномасштабного вторжения России в Украину власти стран Балтии рассматривали возможность ускорить переход. Литва призывала отключиться от БРЭЛЛ уже в 2024 году. Однако все участники процесса решили, что до завершения подготовительных работ и выстраивания инфраструктуры преждевременный уход из БРЭЛЛ может привести к нестабильной работе энергосистем каждой из стран Балтии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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