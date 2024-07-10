Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Грецией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает прилагать усилия для развития духа солидарности с Грецией на основе добрососедства, и эти усилия будут усиливаться.

Турецкий лидер также отметил необходимость активизации мирных инициатив в отношении конфликтов в Украине и Палестине. По его мнению, всем странам региона следует работать над установлением мира в этих регионах.