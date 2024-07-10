ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил с Шольцем Украину и Газу
Лидеры Турции и Германии встретились в Вашингтоне, где обсудили двусторонние отношения, конфликты в Украине и Газе
Президент Эрдоган обсудил с Шольцем Украину и Газу
Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
10 июля 2024 г.

В рамках саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На повестке дня оказались вопросы двусторонних отношений между Турцией и Германией, а также обсуждение актуальных международных конфликтов. Особое внимание было уделено ситуации в Украине и событиям в секторе Газа.

Президент Эрдоган призвал к оказанию давления на Израиль с целью прекращения атак на Газу и использования возможности для перемирия. Турецкий лидер также подчеркнул необходимость усиления мер по предотвращению эскалации конфликтов в регионе.

В ходе встречи президент Турции донес до противоположной стороны, что ожидает поддержки со стороны Германии в вопросе активизации процесса вступления Турции в Европейский Союз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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