В рамках саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На повестке дня оказались вопросы двусторонних отношений между Турцией и Германией, а также обсуждение актуальных международных конфликтов. Особое внимание было уделено ситуации в Украине и событиям в секторе Газа.

Президент Эрдоган призвал к оказанию давления на Израиль с целью прекращения атак на Газу и использования возможности для перемирия. Турецкий лидер также подчеркнул необходимость усиления мер по предотвращению эскалации конфликтов в регионе.

В ходе встречи президент Турции донес до противоположной стороны, что ожидает поддержки со стороны Германии в вопросе активизации процесса вступления Турции в Европейский Союз.