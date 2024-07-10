В рамках саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом сообщила Администрация турецкого лидера.

Центральными темами переговоров стали двусторонние отношения между Турцией и Италией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил о намерении продолжать развитие отношений между двумя странами.

Особое внимание турецкий лидер уделил вопросам региональной стабильности. Эрдоган отметил, что Турция прилагает максимум усилий для мирного урегулирования напряженности в регионе.

При этом он призвал все страны к совместной работе в этом направлении.