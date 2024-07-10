ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган и премьер Мелони встретились в Вашингтоне
Лидеры Турции и Италии обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы на полях саммита НАТО, подчеркнув важность мирного урегулирования конфликтов
Президент Эрдоган и премьер Мелони встретились в Вашингтоне
Джорджа Мелони и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
10 июля 2024 г.

В рамках саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом сообщила Администрация турецкого лидера.

Центральными темами переговоров стали двусторонние отношения между Турцией и Италией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил о намерении продолжать развитие отношений между двумя странами.

Особое внимание турецкий лидер уделил вопросам региональной стабильности. Эрдоган отметил, что Турция прилагает максимум усилий для мирного урегулирования напряженности в регионе.

При этом он призвал все страны к совместной работе в этом направлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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