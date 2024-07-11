США испытывают «осторожный оптимизм» в отношении переговоров о прекращении огня в Газе, заявил в среду представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

«Мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что все движется в хорошем направлении», — сказал Кирби в интервью CNN, отвечая на вопрос, близко ли соглашение о прекращении огня.

«(В переговорном процессе) между двумя сторонами все еще остаются пробелы. Мы считаем, что эти пробелы можно сократить, и именно это сейчас пытаются сделать Бретт Макгурк и директор ЦРУ Билл Бернс», — добавил он.

В конце мая президент Джо Байден подробно изложил предложение о трех этапах, направленных на достижение прекращения огня, освобождение пленных в Газе и палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, уход Израиля из Газы и восстановление эксклава.

Бернс и американский посланник на Ближнем Востоке Макгурк находятся на Ближнем Востоке и встречаются с региональными партнерами, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня.

ХАМАС принял ключевую часть американского плана, отказавшись от требования, чтобы Израиль сначала взял на себя обязательства по постоянному прекращению огня до соглашений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что соглашение не должно помешать Израилю возобновить боевые действия до тех пор, пока его военные цели не будут достигнуты. В начале войны он пообещал «полную победу над ХАМАС».

Нетаньяху сказал Макгурку в среду, что он готов заключить соглашение о прекращении огня в Газе при условии соблюдения Израилем «красных линий». Об этом сообщили в офисе израильского премьера.