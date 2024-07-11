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Россия заранее отказалась от мирного саммита
В МИД РФ заявили, что знают о намерениях Украины позвать Россию на второй мирный саммит и уже отвергли приглашение
Россия заранее отказалась от мирного саммита
Фото: Reuters / Others
11 июля 2024 г.

РФ не намерена участвовать в следующем саммите по урегулированию войны в Украине, куда Киев хочет пригласить Москву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный саммит мира в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — цитирует агентство «РИА» слова Галузина.

Он добавил, что в России это расценивают как «риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой ультимативной формулы». По его словам, за мероприятием кроется «сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса».

«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — заявил Галузин, назвав мирную конференцию «мошеннической».

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что очередной мирный саммит по Украине может состоятся в Саудовской Аравии. Позже издание Bloomberg, также со ссылкой на посвященные в процесс источники, сообщило, что Украина стремится провести второй мирный саммит до американских выборов в ноябре и намерена пригласить туда Россию.

Авторы Bloomberg предполагают, что такое стремление говорит об опасениях в Киеве относительно потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Экс-президент неоднократно выступал с критикой оборонной поддержки Украины.

На первую конференцию по Украине, прошедшую 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, представители РФ не были приглашены. Коммюнике по итогам встречи подписали около 80 государств.

Накануне первого саммита президент РФ Владимир Путин изложил свои условия для прекращения огня и начала переговорного процесса. Он потребовал полностью вывести украинские войска из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, среди его условий был отказ Украины от притязаний на вступление в НАТО. Президент Украины охарактеризовал тогда эти требования как «ультиматум».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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