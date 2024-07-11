Премьер-министр Великобритании со своим голландским коллегой смотрят футбол в кулуарах саммита НАТО

В Сети стали вирусными кадры, как премьер-министр Великобритании Кейр Стармер наблюдает за матчем Евро-2024 вместе со своим голландским коллегой Диком Схофом в кулуарах саммита НАТО. Напомним, сборная Англии по футболу победила Нидерланды в полуфинале Чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1. #Футбол #Евро2024 #СаммитНАТО #БританияГолландия #КейрСтармер #ДикСхоф #ПолуфиналЕвро2024 #АнглияПобеда