ПОЛИТИКА
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Премьер-министр Великобритании со своим голландским коллегой смотрят футбол в кулуарах саммита НАТО
В Сети стали вирусными кадры, как премьер-министр Великобритании Кейр Стармер наблюдает за матчем Евро-2024 вместе со своим голландским коллегой Диком Схофом в кулуарах саммита НАТО. Напомним, сборная Англии по футболу победила Нидерланды в полуфинале Чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1. #Футбол #Евро2024 #СаммитНАТО #БританияГолландия #КейрСтармер #ДикСхоф #ПолуфиналЕвро2024 #АнглияПобеда
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11 июля 2024 г.
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