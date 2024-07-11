Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом 12 июля. Венгерский лидер может отправиться в Мар-а-Лаго во Флориде после саммита НАТО в Вашингтоне, где союзники подтвердили «необратимость» пути Украины к присоединению, а также выделение 43 млрд долларов на нужды украинской обороны в следующем году.

Об этом сообщает Time со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом.

До этого венгерский лидер посетил Украину, Россию и Китай с «миссией мира», как сообщала его канцелярия. Во время его визита в Киев президент Владимир Зеленский отклонил план Орбана о прекращении огня.

Орбан имеет давние связи с консерваторами в США и является единственным европейским лидером, который открыто дружит с Кремлем. С момента начала полномасштабного вторжения России он неоднократно высоко отзывался о Трампе, восхваляя его как «человека мира».

Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом он сможет закончить войну с Россией в течение 24 часов, не уточняя при этом, какие шаги необходимо предпринять для достижения такого результата.

Трамп не просил Орбана «закладывать основу» для мирного соглашения между Украиной и Россией, сообщил Time один из источников, назвав визит «скорее неформальным».

В марте венгерский премьер-министр заявил, что в случае избрания Трампа прекратит финансирование Украины.

Бывший президент США давно критикует американскую помощь Украине. Его влияние на партию, как предполагаемого кандидата от республиканцев на выборах в США в 2024 году, способствовало многомесячному тупику в Конгрессе по вопросу американской помощи Украине.