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РФ обещает «военный ответ» Германии и США
В МИД РФ заявили, что Россия будет работать над военным ответом на размещения новых американских вооружений на территории Германии
РФ обещает «военный ответ» Германии и США
Фото: МИД РФ / Others
11 июля 2024 г.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва «без нервов и эмоций» будет «вырабатывать военный ответ» на угрозу США и ФРГ.

«Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение. Мы будем, разумеется, анализировать о каких конкретно системах пойдет речь. Без нервов, без эмоций будем вырабатывать, прежде всего, военный ответ на эту новую угрозу», — цитируют слова Рябкова российские информагентства.

Пресс-служба американского Минобороны ранее сообщила о намерениях в 2026 начать размещение дальнобойных ударных систем на территории Германии.

В совместном заявлении Германии и США говорится, что речь идет о вооружениях, которые «обладают более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе». В частности это ракеты SM-6, Tomahawk и некие экспериментальные гиперзвуковые вооружения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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