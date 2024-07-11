Польша опасается за свои восточные границы и намерена укрепить рубежи с Россией и Беларусью. 10 июля власти страны заявили, что усилят военное присутствие вдоль восточной границы. В частности, генерал Веслав Кукула сообщил, что Польша увеличит количество военных на востоке с нынешних 6 тыс. до 17 тыс. военнослужащих. Из них 8000 будут дислоцированы непосредственно на границе, а 9000 в резерве, подчеркнул генерал.

В мае Варшава объявила, что инвестирует более $2 млрд в укрепление своей северной границы с Калининградской областью РФ и восточной границы с Беларусью. Также в середине июня страны Балтии обратились к Брюсселю с призывом профинансировать строительство заграждений на восточных границах.

«Все знают, насколько опасна ситуация, я имею в виду войну в Украине и то, что делает РФ», — заявил 10 июля заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Он также упомянул о «постоянных провокациях» вдоль польской границы с Беларусью.

Новая военная концепция предполагает, что польские «силы быстрого реагирования на границе» будут готовы к развертыванию «в течение 48 часов», чтобы поддержать пограничников и предотвратить возможные «сюрпризы» со стороны Москвы и Минска.

Войска также внесут свой вклад в новую оборонную инфраструктуру, построенную в рамках плана Польши «Восточный щит» по усилению безопасности границ. По словам Томчика, цели программы будут достигнуты к 2028 году, на четыре года раньше ранее объявленного крайнего срока — 2032 года.

С начала российского вторжения в Украину в 2022 году Польша оказывает Киеву неизменную поддержку. Наступление Москвы побудило Варшаву быстро модернизировать свою армию и выделить 4% своего ВВП на оборону — самый высокий показатель среди всех членов НАТО.