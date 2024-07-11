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«‎Хезболла»‎ готова прекратить бои одновременно с ХАМАС
Глава ливанского движения заявил, что палестинцы ведут переговоры с Израилем от имени всей «Оси сопротивления»
«‎Хезболла»‎ готова прекратить бои одновременно с ХАМАС
Reuters / Reuters
11 июля 2024 г.

Глава «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что ХАМАС ведет переговоры о прекращении огня в Газе с Израилем от имени всей «Оси сопротивления» — так называется сеть проиранских ополчений в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене.

Насралла подчеркнул: если соглашение о прекращении огня с Тель-Авивом будет достигнуто, «Хезболла» также прекратит свои военные операции без необходимости проведения отдельных переговоров.

В то же время глава движения предупредил: «Хезболла» готова к войне с Израилем и не боится ее. Он указал на все более мощные ракеты и новые типы беспилотников, которые разработала группировка в последнее время.

«ХАМАС ведет переговоры от своего имени и от имени палестинских группировок, а также от имени всей «Оси сопротивления‎»‎. То, что принимает ХАМАС, принимаем и мы все», — сказал Насралла 10 июля.

Израиль и «Хезболла» начали взаимные трансграничные перестрелки сразу после начала израильского вторжения 7 октября. Израильские авиаудары привели к гибели более 300 человек в Ливане и эвакуации 60 тыс. жителей юга страны. Ливанские атаки, в свою очередь, вынудили Израиль эвакуировать более 120 тыс. жителей севера.

«Хезболла» неоднократно называла свои атаки «фронтом поддержки», направленным на то, чтобы отвлечь израильские военные ресурсы от Газы и поддержать палестинцев.

США и Франция возглавили дипломатические усилия, чтобы попытаться заключить сделку, которая предотвратила бы расширение конфликта между Израилем и «Хезболлой».

Хасан Насралла же уточнил, что для «Хезболлы» прекращения огня в Газе будет достаточно, чтобы сделать это.

«Если в Газе будет объявлено прекращение огня, то и наш фронт также прекратит огонь без обсуждения, независимо от каких-либо других соглашений, механизмов или переговоров», — подчеркнул глава движения.

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