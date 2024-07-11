ТУРЦИЯ
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Помнить Сребреницу, дабы избежать трагедий в будущем
Глава Управления коммуникаций Турции призывает извлечь уроки из геноцида в Сребренице для предотвращения новых трагедий и провел параллель с текущими событиями в Газе
Помнить Сребреницу, дабы избежать трагедий в будущем
Фахреттин Алтун / Others
11 июля 2024 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением в связи с 29-й годовщиной геноцида в Сребренице. Он напомнил слова покойного Алии Изетбеговича: «Забытый геноцид повторяется».

Глава ведомства подчеркнул, что трагедия в Сребренице, признанная крупнейшей в Европе со времен Второй мировой войны, должна служить уроком для человечества. Он провел параллель между событиями в Сребренице и текущей ситуацией в Газе, призывая к созданию мира, где ценится человеческое достоинство.

Чиновник напомнил, что в Сребренице было убито более 8000 человек, и выразил надежду, что, если бы человечество извлекло уроки из этой трагедии, сегодняшних событий в Газе можно было бы избежать.

Алтун сообщил о недавно принятой Генассамблеей ООН резолюции о геноциде в Сребренице и о решении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объявить 11 июля «Международным днем размышления и поминовения геноцида в Сребренице».

В этом году на массовых похоронах 11 июля будут преданы земле тела еще 14 жертв. Фахреттин Алтун выразил соболезнования семьям погибших и призвал к сохранению памяти о трагедии для предотвращения подобных событий в будущем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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