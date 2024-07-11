11 июля в Боснии и Герцеговине состоится поминальная церемония в Мемориальном центре Сребреницы, приуроченная к 29-й годовщине трагических событий. На кладбище в Поточари будут захоронены останки еще 14 идентифицированных жертв геноцида.

Геноцид в Сребренице, признанный крупнейшей гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны, унес жизни более 8 372 боснийских мусульман. Жертвы были убиты в лесных массивах, на фабриках и в складских помещениях, а их тела захоронены в массовых могилах. С момента начала захоронений на мемориальном кладбище в Поточари было похоронено 6 751 жертва.

Город Сребреница был объявлен ООН зоной безопасности в апреле 1993 года, однако это не предотвратило массовую резню. 11 июля 1995 года армия боснийских сербов под командованием Ратко Младича захватила город. Боснийские мусульмане, которые пытались найти защиту у нидерландских миротворцев из ООН, были переданы сербам. Младич впоследствии был приговорен Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

Каждый год 11 июля в Боснии и Герцеговине почитают память жертв геноцида, захороняя идентифицированные останки. В этом году будет перезахоронено 19 боснийцев, сообщили в боснийском Институте по пропавшим без вести.

Турция признает трагедию в Сребренице геноцидом. Сегодня первая леди Турции Эмине Эрдоган почтила память жертв геноцида 1995 года в Сребренице.

«В 29-ю годовщину геноцида в Сребренице я очередной раз проклинаю позорный инцидент в истории человечества, который оставил боснийские земли в плену горя и слез. С милосердием чтим память наших боснийских братьев и сестер, которых лишили жизни. Искренне разделяю боль их семей и близких», — написала Эмине Эрдоган в соцсети.