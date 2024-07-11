ПОЛИТИКА
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Эстонец прошел 3,6 км по тросу через Мессинский пролив
Эстонский спортсмен Яан Роозе прошел 3,6 км по стропе, растянутой через Мессинский пролив между материковой частью Италии и Сицилией. Но вот рекорда канатоходец не поставил. Так как упал на последних 100 метрах. Яан Роозе является трехкратным чемпионом мира по слэклайну и единственным в мире, кому удалось совершить двойное сальто на стропе. #Канатоходец #Спортсмен #Рекорд #Эстонец #ЯанРоозе #МессинскийПролив #Слэклайн #Трюк #Италия #Сицилия #СпортивныеНовости #Экстрим
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11 июля 2024 г.
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