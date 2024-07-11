Реджеп Тайип Эрдоган обратился с видеообращением к участникам церемонии памяти, организованной по случаю 29-й годовщины геноцида в Сребренице. Президент Турции выразил соболезнования боснийскому народу в связи с трагедией 1995 года.

«Сегодня мы отмечаем 29-ю годовщину геноцида в Сребренице, который является черным пятном на истории человечества. В этот печальный день от себя лично и от имени моей страны я еще раз выражаю искренние соболезнования скорбящим семьям наших мучеников и всем нашим боснийским братьям и сестрам», — сказал президент.

Он напомнил о словах боснийского лидера Алии Изетбеговича о необходимости помнить трагедию, чтобы избежать ее вновь.

«Покойный Алия Изетбегович, первый президент Боснии и Герцеговины, великий мыслитель и государственный деятель, сказал: «Что бы вы ни делали, не забывайте о геноциде. Потому что геноцид, который забыт, повторяется». Мы помним о мудрости и горькой правде его слов. Мы не забудем Сребреницу и не позволим ей быть забытой, чтобы подобное злодеяние не повторилось нигде в мире», — заявил президент Эрдоган.

«Как известно, проект резолюции об объявлении 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребренице, одним из авторов которого является Турция, был принят Генеральной Ассамблеей ООН 23 мая. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес вклад в подготовку и принятие этой резолюции. Мы считаем, что эта резолюция должна послужить примером, чтобы нигде в мире не повторилась тьма, подобная геноциду в Сребренице», — добавил он.

Турецкий лидер провел параллель между сегодняшним геноцидом палестинцев в Газе и злодеяниями в Сребренице.

«Тем не менее палестинский народ в Газе и на оккупированных палестинских территориях подвергается зверствам, аналогичным тем, что произошли в Сребренице 29 лет назад. Международные институты и организации, как и 29 лет назад, лишь наблюдают за массовым убийством около 40 тыс. невинных людей», — заявил Эрдоган.

«Как и весь мир, мы проходим через испытание на человечность и искренность. Я хотел бы, чтобы это было известно. Виновные в варварстве в Газе рано или поздно будут привлечены к ответственности перед международным правом, как и в Сребренице. Турция будет продолжать делать все возможное для восстановления справедливости и привлечения к ответственности виновных в этой резне», — заключил турецкий лидер.

В заключении своего обращения к боснийцам президент Эрдоган призвал беречь мир в стране и регионе.

Все должны помнить, что никто не выиграет от конфликта и напряженности. Турция будет продолжать вносить свой вклад в превращение Боснии и Герцеговины в пространство стабильности, мира и процветания. Мы всегда будем безоговорочно поддерживать территориальную целостность, политическое единство и суверенитет Боснии и Герцеговины», — заключил президент, еще раз почтив память героев и мучеников боснийских событий 1995 года.