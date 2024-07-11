Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг, что задержала грузовое судно под флагом «одной из стран Центральной Африки» после того, как выяснилось, что оно перевозило украинское зерно из аннексированного Россией Крыма.

Согласно заявлению СБУ, судно неоднократно заходило в Севастополь за «сельскохозяйственной продукцией, украденной с оккупированных украинских территорий», которая впоследствии отправлялась на Ближний Восток, а вырученные средства шли в РФ.

Капитан судна якобы использовал незаконную практику отключения GPS-трекера и фальсифицировал записи в судовом журнале о маршрутах и местах стоянок. Эти уловки помогли капитану переправить «тысячи тонн зерна с оккупированных территорий юга Украины».

Капитан, гражданин «страны Южного Кавказа», возглавлял экипаж из 12 иностранных граждан. Во время рейда оперативники СБУ обнаружили документы, навигационные приборы и другие доказательства их преступной деятельности.

Теперь капитану предъявлены обвинения по ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины — «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». В случае признания вины капитану грозит до 5 лет лишения свободы.

Суд постановил арестовать судно и отбуксировать его в Одессу.