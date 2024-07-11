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Мигранты и беженцы спасают Европу
Статистика показала рост населения стран Евросоюза — благодаря мигрантам и беженцам
Мигранты и беженцы спасают Европу
Фото: Reuters / Others
11 июля 2024 г.

Миграция в страны Европейского союза увеличила общую численность его населения в 2023 году, несмотря на то, что число смертей по-прежнему превышает число рождений. Об этом свидетельствуют данные ЕС, опубликованные в четверг.

После спада в 2020 и 2021 годах, связанного с последствиями пандемии COVID-19, население 27 стран ЕС второй год подряд увеличивается. В течение прошлого года оно возросло с 447,6 млн до 449,2 млн человек.

Миграция включает также прибытие беженцев из Украины, спасающихся от российского вторжения, говорится в пресс-релизе статистического ведомства ЕС Eurostat.

Из-за снижения рождаемости в Европе так называемый «естественный» компонент численности населения — «рождение минус смерть» — был отрицательным или стагнирующим с 2012 года.

Это, в сочетании со старением населения, вызывало обеспокоенность по поводу нехватки рабочей силы и будущего финансирования социального обеспечения в странах Евросоюза.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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