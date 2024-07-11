Создание террористического государства в регионе — это большая иллюзия, которая никогда не реализуется. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналу Newsweek. Турецкий лидер подчеркнул важную роль Турции в НАТО, напомнив, что страна активно участвует в операциях и миссиях альянса.

Глава государства отметил, что основная цель Турции — укрепление солидарности с союзниками и поиск устойчивых решений для глобальных угроз. Он также подчеркнул, что «каждый день появляются новые вызовы», и НАТО должно быть готовым, решительным и сильным.

Президент особо выделил борьбу с терроризмом как одну из ключевых глобальных проблем. «Мы без разбора боремся с террористическими организациями и ожидаем от союзников аналогичного подхода», — заявил Эрдоган. Он выразил недовольство недостаточной поддержкой союзников и подчеркнул, что принятие лидеров террористических группировок в качестве легитимных игроков противоречит духу альянса.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция подходит к вопросам безопасности комплексно, обеспечивая устойчивые решения, которые служат не только безопасности Турции, но и ее союзников. Он отметил, что подход Турции к региональным и глобальным проблемам основан на принципах, а не на субъективных и краткосрочных интересах.

Касаясь возможного конфликта между НАТО и Россией, Эрдоган заявил, что Турция с самого начала заявила о своем нейтралитете в конфликте и выступает за мир, достигнутый путем диалога, а не кровопролития. Наша позиция — только за мир. Решение — это не большее кровопролитие, а устойчивый мир через диалог», — отметил он.

Эрдоган также прокомментировал свою дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на разногласия по Сирии, Ливии и Украине. Он подчеркнул, что Турция придерживается принципиального подхода к проблемам и ищет реальные решения, а не действует на основе скрытых повесток.

«Во всех упомянутых регионах мы придерживаемся принципиального подхода. Мы решаем проблемы не на основе скрытых повесток или эмоциональных реакций, а используя честные и реалистичные планы. Мы ясно озвучиваем, что правильно, а что нет. Невозможно управлять сложными процессами без спокойствия и рассудительности», — заявил турецкий президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция подходит к проблемам с акцентом на решение, а не с предвзятостью. «Естественно, мы с господином Путиным не во всем согласны. Однако мы можем обсуждать вопросы и детально разбирать, как их решать», — добавил он.

Отвечая на вопросы о санкциях, ФЕТО и правах человека в отношениях с США, Эрдоган подчеркнул, что рассматривает ФЕТО как террористическую организацию, аналогичную ДАЕШ, и выразил сожаление по поводу различий во взглядах с президентом США Джо Байденом. Он также раскритиковал поддержку США, оказываемую Израилю в контексте нарушений прав палестинцев.

Глава государства подчеркнул, что угроза национальной безопасности Турции — это угроза безопасности всех стран НАТО, включая США. Он выразил обеспокоенность поддержкой террористических группировок со стороны некоторых союзников и призвал к большей солидарности в борьбе с терроризмом.

Турецкий лидер также отметил, что несмотря на разногласия, Турция и США остаются союзниками с долгой историей отношений и продолжают работать над их укреплением.