Проукраинские активисты собрались перед саммитом НАТО

Проукраинские активисты собрались в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, чтобы попросить страны-члены альянса разрешить Украине нанести удар по военным базам, расположенным на российской территории. Протесты в поддержку Украины проходят в столице США уже 868 дней. Среди требований украинцев также увеличение военной поддержки Киева и вступление Украины в НАТО. #украина #нато #россия #активисты #протест #вашингтон #сша #альянс #военнаябаза #война #митинг #trtrussian