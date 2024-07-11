ПОЛИТИКА
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Проукраинские активисты собрались перед саммитом НАТО
Проукраинские активисты собрались в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, чтобы попросить страны-члены альянса разрешить Украине нанести удар по военным базам, расположенным на российской территории. Протесты в поддержку Украины проходят в столице США уже 868 дней. Среди требований украинцев также увеличение военной поддержки Киева и вступление Украины в НАТО. #украина #нато #россия #активисты #протест #вашингтон #сша #альянс #военнаябаза #война #митинг #trtrussian
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11 июля 2024 г.
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