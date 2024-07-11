ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Германия отправит украинцев на войну
Премьер-министр Баварии заявил, что в случае победы ХДС/ХСС на парламентских выборах Германия будет экстрадировать военнообязанных украинцев по запросу Киева
Германия отправит украинцев на войну
Фото: Генштаб ВСУ / Others
11 июля 2024 г.

Власти ФРГ будут отправлять в Украину военнообязанных граждан воюющей страны, если правительство возглавит блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Об этом заявил премьер-министр Баварии (и глава ХСС) Маркус Зёдер.

«Если Украина нас об этом попросит», — добавил он, беседуя с баварской газетой Münchner Merkur.

Правоцентристский блок ХДС/ХСС, ныне оппозиционный, лидирует в немецких рейтингах политических сил и может возглавить созыв следующего парламента ФРГ. Ожидается, что соответствующие выборы состоятся осенью 2025 года.

Впервые о подобном шаге — возвращении в Украину мужчин призывного возраста — публично заговорили в Польше. Тогда глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш выразил готовность помочь властям Украины с поиском и отправкой на родину имеющих «военные обязательства».

Позже его литовский коллега Лауринас Кащюнас также заявил о готовности Литвы помочь Киеву в этом вопросе. При этом он отметил, что Вильнюс не рассматривает конкретные шаги, а будет наблюдать за действиями Варшавы.

При этом министр юстиции Германии Марко Бушман заявлял в прошлом году, что Германия не будет выдавать Киеву военнообязанных беженцев.

Об отказе такой экстрадиции в Украину ранее также заявляли Австрия, Венгрия и Чехия.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года страну покинули около 650 тыс. украинцев, подлежащих воинскому призыву — таковы цифры украинских властей.

Евростат называл большие цифры, по его данным, в странах ЕС находятся около 800 тыс. украинских мужчин от 18 до 60 лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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