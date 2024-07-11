Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Как сообщило Управление коммуникаций администрации президента Турции, на встрече обсуждались ход украинско-российской войны, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по достижению справедливого мира в украинско-российской войне. Он также сообщил о начале работ по возобновлению Черноморской зерновой инициативы.

Турецкий лидер выразил готовность своей страны к любым мирным инициативам, включая посредничество, для создания основы мирного урегулирования.