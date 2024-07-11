ТУРЦИЯ
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Президенты Эрдоган и Зеленский обсудили войну в Украине
Лидеры Турции и Украины встретились в Вашингтоне. Обсуждались мирные инициативы и возобновление зерновой сделки
Президенты Эрдоган и Зеленский обсудили войну в Украине
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
11 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Как сообщило Управление коммуникаций администрации президента Турции, на встрече обсуждались ход украинско-российской войны, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по достижению справедливого мира в украинско-российской войне. Он также сообщил о начале работ по возобновлению Черноморской зерновой инициативы.

Турецкий лидер выразил готовность своей страны к любым мирным инициативам, включая посредничество, для создания основы мирного урегулирования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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