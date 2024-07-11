Перспективные обещания

Трехдневный саммит НАТО стартовал 9 июля — в день траура в Украине по жертвам российского удара 8 июля. Главная детская больница Киева «Охматдет» разрушена, общее число погибших в результате массированного ракетного обстрела Украины в этот день превысило 40 человек. В России не берут ответственность за случившееся, настаивая, что ракета была сбита с курса ПВО и в детскую больницу якобы попала одна из ракет NASAMS. Экспертиза ВСУ говорит об обратном: характер разрушений соответствует боевой части российской ракеты X-101. К таким же выводам пришло Управление ООН по правам человека. Выступление президента США Джо Байдена было хоть и кратким, но эмоциональным и решительным. «Украина может и остановит Путина (президента РФ Владимира Путина — прим.ред)», — объявил глава Белого дома, добавив, что «сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо в своей истории». В течение следующего года США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией дополнительно передадут Киеву системы ПВО. В общей сложности страны НАТО планируют направить пять противовоздушных комплексов, а также десятки тактических зенитных батарей ближнего радиуса. Во второй день саммита, 10 июля, участники заседания обнародовали итоговую декларацию. Она состоит из 38 тезисов и 6 обещаний Киеву. Минимальное базовое финансирование Украины в течение следующего года составит 40 млрд евро, говорится в документе. Также в стране будет назначен старший представитель альянса. «Помимо военной поддержки, предусмотренной этим обязательством, союзники намерены продолжать оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Североатлантического альянса. На полях саммита президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться от западных партнеров большей свободы в действиях. В частности, по его словам, США должны снять ограничения на удары по российской территории, а также позволить атаковать военные объекты в Крыму (был аннексирован РФ в 2014 году). Официально США не поощряли использование американского оружия для этих целей. Однако по данным СМИ, в прошлом месяце в Вашингтоне одобрили удары на расстоянии не более чем на 100 км вглубь территории России. Обсуждение этого вопроса не будет публичным и на текущем саммите, предположил в разговоре с TRT на русском председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк. Еще один вопрос, который поднял Зеленский, касается неукомплектованности украинской авиации. По подсчетам руководства страны, Украина нуждается в 128 истребителях F-16. Запад же обещает только 10-20 самолетов. Часть из них передадут правительства Дании и Нидерландов. Детали не разглашаются из соображений безопасности. Одним из громких моментов саммита стало декларирование, что будущее Украины «необратимо» будет в НАТО. Политологи трактуют формулировку как то, что членство государства в альянсе не станет предметом торговли с Россией. Военные эксперты убеждены: конструкции без указания конкретных сроков носят лишь символический характер.

Подведение итогов

Россия не выиграет, а Украина не проиграет — такой был главный посыл выступления на саммите Байдена, говорит TRT на русском Юрий Романюк. Будет принято решение об увеличении поставок F-16, в основном за счет американского сегмента истребителей, отмечает собеседник агентства. «Допускаю, что Байден передаст эти самолеты и направит силы на подготовку украинских летчиков. Вопрос могут решить до начала президентских выборов, чтобы не дать Дональду Трампу возможности этому препятствовать». Чтобы помощь Украине поступала бесперебойно, участники заседания даже разработали план по обеспечению долгосрочной поддержки страны на случай победы Трампа. Однако помощь НАТО может быть несколько разбросана и потерять в эффективности, говорит Романюк. Например, около 14 новых бригад в Украине нуждаются в вооружении: боеприпасах, артиллерии, гаубицах, БТР, БМП, амуниции. Еще 100 уже действующих бригад, находящихся на передовой, также жизненно нуждаются в подобном оружии. «И на этом фоне НАТО создает еще 35-50 собственных бригад для усиления восточного фланга, — говорит эксперт. — Их общая численность может достигать от 105 тыс. до 350 тыс. бойцов. А им тоже нужны танки, БТР, БМП, авиации, вертолеты, ПВО, гаубицы, снаряды, амуниция. Представьте, какой это объем и как это обеспечить в сжатые сроки. Если Европа может ждать, то Киев — нет. Так что остаются вопросы, которые будут требовать решений. Уверен, что их рассмотрение завершится в пользу Украины». Полковник ВСУ, военный журналист Владислав Селезнев оценивает результаты саммита сдержанно, но скорее положительно. Появилось четкое понимание того, что минимальные финансовые вложения в оборону Украины на будущий год составят 40 млрд евро. А появление представительства альянса в Украине позволит избежать многих бюрократических проволочек. Есть и недочеты. Например, США объявили о передаче Киеву только пяти систем ПВО — этого количества не хватит, чтобы обезопасить небо Украины. Стране необходимо минимум семь комплексов Patriot. «Это значит, что останутся слабые места, которые противник использует для нанесения ракетного удара», — поясняет TRT на русском эксперт. Отвечая на вопрос, поможет ли переданное Украине оружие изменить ход войны, эксперт пояснил, что такого вооружения просто не существуют. «Оружия победы или такого вооружения, которое способно кардинально изменить ситуацию на поле боя, не существует. Есть лишь комплексный и системный подход к использованию разных типов оружия и техники, которые позволят создать технологическое преимущество на поля боя для украинской армии». Особое сожаление вызвало отсутствие временных рамок по принятию Украины в НАТО, говорит Селезнев. Нерешительность стран Запада может дать надежду Владимиру Путину и его окружению в силовом и информационном превосходстве. «Напомню, что несистемная позиция в отношении гитлеровской Германии привела к началу Второй мировой войны, — подчеркнул эксперт. — К большому сожалению, опыт минувшего столетия, по-моему, не усвоен, и, соответственно, весь мир катится к очередной катастрофе».