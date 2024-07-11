Посольство Украины выступило с официальным опровержением информации, опубликованной 9 июля 2024 года изданием Middle East Eye. В статье утверждалось, что Украина якобы поставляет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) террористической организации РКК.

«Украина не имеет никакого отношения к поставкам беспилотников террористической организации PKK. Претензии статьи не подкреплены фактическими доказательствами и не приводят достоверных источников», — говорится в заявлении посольства.

Украинская сторона расценила эти обвинения как «российскую пропагандистскую попытку», направленную на подрыв украинско-турецких отношений. Посольство призвало СМИ к более тщательной проверке информации и выразило готовность сотрудничать с турецкой стороной для расследования подобных утверждений.

В своем заявлении украинская сторона подчеркнула, что в условиях борьбы c Россией ее единственная цель — защита территориальной целостности и суверенитета страны.

Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на анонимные источники утверждало, что террористическая группировка РКК наладила цепочку поставок материалов через Украину и европейские рынки дронов, а также через Грузию и Иран.

По информации издания, РКК якобы приобретает технологии из Китая и Ирана, используя сеть иностранных боевиков на северо-востоке Сирии, находящихся в рядах сирийских террористических группировок.