На полях саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и Франции, российско-украинскую войну, нападения Израиля на Палестину, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

Турецкий лидер подчеркнул важность укрепления турецко-французских отношений и призвал к активизации процесса вступления Турции в ЕС, выразив надежду на поддержку Франции в этом вопросе.

Глава Турции также отметил необходимость взаимодействия западных стран, включая Францию, в достижении прекращения огня со стороны Израиля, что будет способствовать установлению регионального и глобального мира.