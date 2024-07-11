ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил с Макроном глобальные вызовы
Лидеры Турции и Франции затронули вопросы двусторонних отношений, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также вступление Турции в ЕС
Президент Эрдоган обсудил с Макроном глобальные вызовы
Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон / Others
11 июля 2024 г.

На полях саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и Франции, российско-украинскую войну, нападения Израиля на Палестину, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

Турецкий лидер подчеркнул важность укрепления турецко-французских отношений и призвал к активизации процесса вступления Турции в ЕС, выразив надежду на поддержку Франции в этом вопросе.

Глава Турции также отметил необходимость взаимодействия западных стран, включая Францию, в достижении прекращения огня со стороны Израиля, что будет способствовать установлению регионального и глобального мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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