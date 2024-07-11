Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ужесточил свои требования к палестинскому движению ХАМАС по поводу прекращения огня и обмена пленными, несмотря на ранний оптимизм Белого дома относительно достижения сделки. Ранее прогресс в переговорах был достигнут благодаря некоторым уступкам со стороны ХАМАС.

Как передает портал Axios, Нетаньяху решил ужесточить свои требования, реагируя на разведданные об уязвимости ХАМАС. «Нетаньяху выставил жесткие требования, чтобы максимально использовать слабость ХАМАС в переговорах. Но есть риск, что он зайдет слишком далеко и переговоры рухнут», — отметил израильский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Сделка могла бы обеспечить освобождение 120 пленных и завершить девятимесячное вторжение в Газу или, по крайней мере, привести к 42-дневной паузе в боевых действиях. Однако окончательная договоренность остается сложной задачей. Успешное заключение сделки стало бы значительным внешнеполитическим достижением для президента Байдена.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что недавний прогресс в переговорах был «более позитивным, чем в последние недели», и добавил, что оставшиеся вопросы «могут и должны быть решены».

ХАМАС обвиняет Нетаньяху в «затягивании времени», заявляя, что «оккупация продолжает свою политику затягивания процесса, чтобы сорвать этот раунд переговоров, как это было прежде».

По одному из сложных вопросов — обеспечение безопасности на границе Египта и Газы — был достигнут прогресс. Египет согласился на строительство подземной стены для блокировки туннелей, а США согласились профинансировать проект. Однако Нетаньяху ужесточил свои позиции, настаивая на контроле Израиля над территорией вдоль границы и пограничным переходом Рафах.

Нетаньяху добавил, что любое соглашение должно позволить Израилю продолжить боевые действия в Газе до достижения всех военных целей. Также он подчеркнул, что не согласится на возвращение вооруженных бойцов ХАМАС на север Газы и настаивает на максимальном количестве освобожденных пленных на первом этапе сделки.

Разведданные США и Израиля указывают на то, что сильное военное и международное давление заставило ХАМАС стремиться к заключению сделки. Несколько высокопоставленных командиров ХАМАС в Газе передали сообщение своим руководителям в Катаре о сложной ситуации и необходимости перемирия.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в ходе израильского вторжения в сектор Газа погибли не менее 38 345 человек. За последние 24 часа добавилось 50 новых смертей, всего с начала войны 7 октября было ранено 88 295 человек.