Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке конференции по продовольственной безопасности в Турции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Готовимся провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия. Я заверил президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу», – сказал Зеленский.

Ранее Администрация турецкого лидера сообщила, что на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Эрдоган заявил о начале работы по возобновлению зерновой сделки. Сообщение гласило, что Анкара готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта.