ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский благодарит президента Турции
По словам украинского президента, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили подготовку к конференции в Турции и возвращение крымских татар
Зеленский благодарит президента Турции
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
11 июля 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке конференции по продовольственной безопасности в Турции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Готовимся провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия. Я заверил президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу», – сказал Зеленский.

Ранее Администрация турецкого лидера сообщила, что на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Эрдоган заявил о начале работы по возобновлению зерновой сделки. Сообщение гласило, что Анкара готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us