35-летняя этническая турчанка-киприотка Несиль Чалышкан была избрана в британский парламент по итогам недавних досрочных выборов, завершившихся победой Лейбористской партии. Вступая в должность парламентария, Чалышкан принесла присягу на Коране. Чалышкан, выдвинутая лейбористами, победила в округе Баркинг в восточном Лондоне, набрав 16 227 голосов (45% в округе).

Чалышкан, выросшая в Энфилде в семье турок-киприотов, имеет значительный политический опыт. С 2018 года она была лидером совета в Энфилде, став первой мусульманкой на этой должности в Великобритании. Она также является членом Национального исполнительного комитета Лейбористской партии с сентября 2023 года.

В своей политической карьере Чалышкан активно занималась вопросами жилищного строительства и поддержки работников во время пандемии Covid-19. В первые недели войны между Израилем и Газой она выступала от имени мусульманских советников Лейбористской партии, выражавших обеспокоенность позицией Кира Стармера по Газе, и выступала связующим звеном, когда углубился партийный раскол.