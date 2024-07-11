ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турчанка-киприотка избрана в британский парламент
35-летняя лейбористка Несиль Чалышкан стала первой мусульманкой-депутатом от лондонского района Баркинг. Она известна пропалестинскими взглядами и защитой прав работников
Турчанка-киприотка избрана в британский парламент
Фото: @Nesil_Caliskan / Others
11 июля 2024 г.

35-летняя этническая турчанка-киприотка Несиль Чалышкан была избрана в британский парламент по итогам недавних досрочных выборов, завершившихся победой Лейбористской партии. Вступая в должность парламентария, Чалышкан принесла присягу на Коране. Чалышкан, выдвинутая лейбористами, победила в округе Баркинг в восточном Лондоне, набрав 16 227 голосов (45% в округе).

Чалышкан, выросшая в Энфилде в семье турок-киприотов, имеет значительный политический опыт. С 2018 года она была лидером совета в Энфилде, став первой мусульманкой на этой должности в Великобритании. Она также является членом Национального исполнительного комитета Лейбористской партии с сентября 2023 года.

В своей политической карьере Чалышкан активно занималась вопросами жилищного строительства и поддержки работников во время пандемии Covid-19. В первые недели войны между Израилем и Газой она выступала от имени мусульманских советников Лейбористской партии, выражавших обеспокоенность позицией Кира Стармера по Газе, и выступала связующим звеном, когда углубился партийный раскол.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us