Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию после завершения саммита глав государств и правительств НАТО в Вашингтоне. Он отметил успех саммита и выразил благодарность американским властям за гостеприимство, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и его команде за их усилия.

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что союзники продолжают поддерживать международное право на фоне непрекращающейся войны между Россией и Украиной. Он сообщил, что на саммите были пересмотрены ранее принятые решения в отношении Украины и достигнуты новые договоренности. НАТО утвердило программу безопасности и поддержки для Украины, а также решило предоставить ей многолетнюю финансовую помощь и назначить старшего представителя НАТО в Киеве.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция активно работает над прекращением этого конфликта с самого начала, продвигая Стамбульский процесс и Черноморскую сделку. Он выразил надежду на возобновление переговоров и подчеркнул, что справедливый мир не оставит никого в проигрыше.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция остается преданным союзником, выполняющим свои обязательства и увеличившим расходы на оборону, превысив планку в 2%. Он подчеркнул, что Турция является одним из главных участников миссии НАТО. Президент также призвал все страны-члены искренне поддерживать дух единства и солидарности. Он заявил о необходимости устранения барьеров и ограничений в торговле оборонной продукцией среди союзников.

Президент Турции подчеркнул важность выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе, для единства и сдерживания. Он вновь поднял вопрос о борьбе с терроризмом и напомнил о необходимости совместных усилий в этой области. Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое возмущение по поводу партнерства некоторых союзников по НАТО с террористическими организациями, такими как PYD/YPG, и призвал отказаться от этих ошибочных действий.

Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на продолжающиеся с 7 октября массовые убийства в Газе, где погибло около 40 тыс. мирных жителей. Он подчеркнул, что без решения палестинского вопроса не может быть глобального мира и стабильности. Президент заявил, что Турция не поддержит любые попытки Израиля сотрудничать с НАТО до тех пор, пока не будет достигнут всеобъемлющий и устойчивый мир в Палестине.

Президент Турции призвал международное сообщество поддержать прекращение огня и оказание гуманитарной помощи народу Газы. Он отметил важность увеличения числа стран, признающих Палестину, и подчеркнул готовность Турции взять на себя инициативу по достижению мирного урегулирования.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность политического диалога и всестороннего сотрудничества с партнерами НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такими как Австралия, Южная Корея, Япония и Новая Зеландия, без намерения нацеливаться на третьи страны.

Президент Турции подтвердил полную поддержку Украины в сохранении территориальной целостности и суверенитета. Он подчеркнул необходимость дипломатических усилий и выразил уверенность в том, что НАТО не должно становиться стороной в войне в Украине.

Реджеп Тайип Эрдоган провел двусторонние встречи с лидерами Венгрии, Греции, Италии, Германии, Украины, Франции и Великобритании. Он также обсудил с представителями НАТО и ЕС пути укрепления сотрудничества. Президент Турции поздравил Марка Рютте с назначением на пост нового генерального секретаря НАТО и поблагодарил Йенса Столтенберга за его вклад в укрепление единства альянса.

Реджеп Тайип Эрдоган также ответил на вопросы журналистов о мерах, предпринимаемых Турцией для прекращения насилия в Газе. Он подчеркнул, что Турция предоставляет гуманитарную помощь, медицинскую поддержку и продолжает свои дипломатические усилия для решения конфликта.

Президент также отметил, что поддержка НАТО Украины и ситуация в Палестине требуют разных подходов, но Турция будет продолжать свои усилия по обеим направлениям.

Президент Эрдоган ответил на вопрос журналиста о сообщениях в зарубежной прессе о сокращении масштаба сделки по F-16 и локальном производстве некоторых деталей: «Я обсуждал этот вопрос с президентом Байденом вчера вечером и сегодня. Он сказал, что решит эту проблему в течение трех-четырех недель. Мы также затронули вопросы запчастей. Самые последнее развитие событий: Байден пообещал решить проблему в указанные сроки».

На вопрос о встрече с президентом Сирии Эрдоган ответил: «Две недели назад я предложил Асаду приехать в Турцию или встретиться в третьей стране. Я поручил министру иностранных дел работать над этим вопросом, чтобы преодолеть разногласия и начать новый процесс».

Реагируя на вопрос о возможности подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца года, глава государства сказал: «Решение принимает президент Алиев. Мы надеемся, что договор будет подписан и мир воцарится. Мы видим положительные шаги в наших встречах с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана».

Президент Эрдоган подчеркнул, что мир нужен и региону, и миру в целом, и что они хотят, чтобы этот мир наступил как можно скорее.

Относительно членства Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Эрдоган ответил: «Наша цель — стать постоянным членом, а не наблюдателем. Я обсуждал это с президентами Путиным и Си Цзиньпином, а также с другими лидерами стран-участниц».

На вопрос о выборах в США и возможности второго срока Трампа турецкий лидер ответил: «Мы не вмешиваемся в этот процесс. Решение примет народ Америки. Мы будем наблюдать за этим процессом и надеемся на наилучший исход».

Отвечая на вопрос о санкциях и эмбарго между союзниками, Эрдоган отметил: «Мы обсуждали вопрос Eurofighter с канцлером Германии Шольцем. Он выразил позитивное отношение, и мы видим положительные шаги как со стороны Германии, так и Великобритании».

На вопрос о турецком футболисте Мерихе Демирале, показавшем жест «серого волка», и его интерпретации немецкими политиками, Эрдоган ответил, что этот вопрос не обсуждался.

Отвечая на вопрос о проведении следующего саммита НАТО в Турции, Эрдоган сказал, что решение еще не принято, но вероятно, что саммит пройдет в Стамбуле.

На вопрос о поддержке Украины союзниками НАТО Эрдоган ответил: «Все лидеры, с которыми я говорил, выступают за мир. Я уверен, что мир восторжествует, и надеюсь, что наш саммит в Турции будет способствовать этому процессу».

Отвечая на вопрос о Черноморской зерновой инициативе, Эрдоган сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом Путиным и что Турция продолжит следить за развитием событий.

Комментируя сотрудничество с ЕС в военной сфере, Эрдоган отметил, что пока нет значительного прогресса, но Турция продолжает работать над этим вопросом с партнерами, включая Германию.

Касаясь вопроса о назначении турка заместителем генсека НАТО, Эрдоган сказал, что окончательное решение примет руководство НАТО.

Относительно политики Франции в Армении Эрдоган отметил, что действия, подрывающие мир, не приветствуются и что он планирует обсудить этот вопрос с президентом Макроном в ближайшем будущем.

По вопросу о европейской обороне Эрдоган отметил, что пока рано говорить об этом, так как Турция не является членом ЕС, но будет следить за развитием событий и действовать по ситуации.