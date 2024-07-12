ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Страны G7 осудили политику Израиля
Министры иностранных дел стран G7 решительно осудили решения Израиля о расширении поселений на оккупированном Западном берегу, отметив, что этот шаг может негативно сказаться на мирных усилиях
Страны G7 осудили политику Израиля
Фото: Reuters / Reuters
12 июля 2024 г.

Министры иностранных дел стран G7 осудили недавние решения правительства Израиля о расширении поселений на оккупированным Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что этот шаг может негативно отразиться на мирных усилиях в регионе.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента в четверг, главы внешнеполитических ведомств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС выразили единодушное несогласие с объявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о легализации пяти поселений на оккупированном Западном берегу.

Они также осудили решение Израиля объявить территорию площадью более 1270 гектаров «государственными землями» и одобрить строительство 5295 новых единиц жилья в уже существующих поселениях, а также создание трех новых поселений.

«Программа правительства Израиля по строительству поселений противоречит международному праву и контрпродуктивна для дела мира», — заявили министры.

Они подтвердили свою приверженность установлению прочного мира на основе двухгосударственного урегулирования израильско-палестинского конфликта и призвали Израиль отменить принятое решение о поселениях.

Министры G7 подчеркнули важность экономической стабильности на оккупированном Западном берегу для региональной безопасности, призвав Израиль передать ПНА заблокированные таможенные сборы и ослабить меры, усугубляющие экономические проблемы.

«Мы призываем Израиль передать все удерживаемые таможенные сборы в соответствии с Парижскими протоколами», — говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us