Министры иностранных дел стран G7 осудили недавние решения правительства Израиля о расширении поселений на оккупированным Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что этот шаг может негативно отразиться на мирных усилиях в регионе.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента в четверг, главы внешнеполитических ведомств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС выразили единодушное несогласие с объявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о легализации пяти поселений на оккупированном Западном берегу.

Они также осудили решение Израиля объявить территорию площадью более 1270 гектаров «государственными землями» и одобрить строительство 5295 новых единиц жилья в уже существующих поселениях, а также создание трех новых поселений.

«Программа правительства Израиля по строительству поселений противоречит международному праву и контрпродуктивна для дела мира», — заявили министры.

Они подтвердили свою приверженность установлению прочного мира на основе двухгосударственного урегулирования израильско-палестинского конфликта и призвали Израиль отменить принятое решение о поселениях.

Министры G7 подчеркнули важность экономической стабильности на оккупированном Западном берегу для региональной безопасности, призвав Израиль передать ПНА заблокированные таможенные сборы и ослабить меры, усугубляющие экономические проблемы.

«Мы призываем Израиль передать все удерживаемые таможенные сборы в соответствии с Парижскими протоколами», — говорится в заявлении.