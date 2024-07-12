Президент РФ Владимир Путин, выступая на X Парламентском форуме БРИКС, заявил о возможности создания парламента объединения.

«БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в этом году количество участников объединения увеличилось до десяти, и Россия, как председатель, прилагает усилия для эффективной интеграции новых членов в механизмы БРИКС.

Президент также напомнил, что в октябре Россия проведет саммит БРИКС, но до него запланировано еще много мероприятий. Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Турция внимательно следит за альтернативными экономическими платформами, такими как БРИКС, и поддерживает хорошие отношения с его странами-членами, включая Китай и Россию. Министр отметил, что БРИКС отличается от ЕС тем, что объединяет различные цивилизации и расы, и если он станет более институционализированным, то это принесет значительные выгоды.

Хакан Фидан заявил, что Турция продолжает переговоры с БРИКС и другими экономическими организациями и подчеркнул важность «дедолларизации» и использования национальных валют в международной торговле. Он также отметил, что Турция стремится к членству в крупных экономических платформах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«БРИКС — это не место для реализации Таможенного союза, единой валюты или соглашений о свободной торговле. Они работают над системой кредитования и торгуют между собой в местных валютах. Это вопрос, который мы также поддерживаем. Идет работа по дедолларизации, и эта стратегия является требованием политики. У нас есть как кандидатство в ЕС, так и членство в других организациях экономического сотрудничества. Мы рассматриваем платформы не как альтернативы друг другу, а как дополнение», — заявил Фидан.