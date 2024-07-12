Президент США Джо Байден перепутал Путина и Зеленского

Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО по «украинскому компакту» представил президента Украины Владимира Зеленского как «Путина». А вслед за тем перепутал Харрис с Трампом. Такие оговорки на полях саммита НАТО вновь породили в обществе опасения по поводу ментального здоровья американского лидера, а также его способности продолжить президентскую гонку. Позже на пресс-конференции Байден рассказал, что прошел три важных и интенсивных неврологических обследования у невролога и в каждом случае результаты показали, что он в хорошей форме. #байден #оговорка #зеленский #путин #нато #ошибка #здоровье #оговоркибайдена #старость #сша #сша #россия #украина #trtrussian