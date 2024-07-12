Приверженность США сдерживанию КНДР подкрепляется всеми имеющимися у них возможностями, включая ядерный потенциал, заявил президент США Джо Байден президенту Южной Кореи Юн Сук Ёлю в ходе встречи на полях саммита НАТО в четверг.

Лидеры двух стран одобрили принципы создания интегрированной системы сдерживания на Корейском полуострове для противодействия ядерным и военным угрозам со стороны Северной Кореи, сообщил офис Юн Сук Ёля.

Документ формализует развертывание американских ядерных сил на Корейском полуострове и вокруг него для сдерживания и реагирования на потенциальные ядерные атаки со стороны КНДР, сообщил на брифинге в Вашингтоне заместитель советника по национальной безопасности южнокорейского лидера Ким Тхэ Хё.

Ранее Байден и Юн Сук Ёль выступили с совместным заявлением, в котором анонсировали подписание Руководящих принципов ядерного сдерживания и ядерных операций на Корейском полуострове.

«Президенты подтвердили свои обязательства в рамках Вашингтонской декларации США и Республики Корея и подчеркнули, что на любую ядерную атаку КНДР на Республику Корея будет дан быстрый, подавляющий и решительный ответ», – говорится в заявлении.

В офисе южнокорейского президента сообщили, что содержание Руководящих принципов засекречено.

Пхеньян открыто продвигает свою политику в области ядерного оружия, официально закрепив возможность его использования в случае предполагаемой угрозы против своей территории. В прошлом году развитие северокорейского ядерного потенциала было закреплено в Конституции страны.

Ранее в этом году КНДР назвала Южную Корею своим «главным врагом», пообещав уничтожить своего соседа за сговор с США с целью развязывания войны против нее.