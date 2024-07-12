Во Франции загорелся шпиль собора XI века

Во Франции горел шпиль Руанского собора. Версия поджога пока не рассматривается. Сообщается, что в момент возгорания на шпиле находились строительные леса в связи с реставрацией, которая продолжается с 2016 года. Руанский собор — третий за пять лет католический храм во Франции, где произошел пожар. В 2019 году загорелся собор Нотр-Дам в Париже. В 2020 горел собор Святых Петра и Павла в Нанте. Высота готического католического собора в Руане составляет 151 метр. Он отнесен к числу памятников национального наследия Франции. Достопримечательность увековечил в живописи Клод Моне. #франция #шпиль #собор #пожар #руан #реставрация #католический #памятник #наследие #париж #классика #история #архитектура #моне #руанскийсобор #католики #trtrussian