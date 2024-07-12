США активизировали усилия по борьбе с агрессивными израильскими поселенцами, объявив о новом пакете санкций. Минфин США 11 июля предупредил банки о необходимости проверять транзакции, связанные со всеми незаконными поселениями на оккупированном Западном берегу.

Введение санкций против поселенцев говорит о том, что администрация Байдена пытается сделать хоть что-то, чтобы противостоять явному захвату земель. На прошлой неделе глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич объявил о строительстве крупнейшего незаконного поселения на оккупированном Западном берегу.

Новые санкции США коснутся ультраправой группы Lehava, уже внесенной в список Великобританией, и двух основателей Tsav9 — группы активистов, которая блокировала доставку помощи в Газу. Новые меры также направлены против непосредственно поселений.

Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США, заявил, что четыре поселения на Западном берегу, против которых были введены санкции, «принадлежат или контролируются лицами, внесенными в черный список США‎».

«‎‎Эти лица ‎использовали поселения в качестве баз для насильственных действий по перемещению палестинцев», — отметил дипломат.

Одно из попавших под санкции поселений было создано региональным советом, что подразумевает, что подразделения израильского государства потенциально больше не считаются неприкосновенными, когда речь заходит о санкциях.

«Похоже, что они не просто нацелились на экстремистских поселенцев, но и ввели связь с территориальностью, упомянув незаконные поселения», — отметил Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик Госдепартамента США по Ближнему Востоку.

«Нетрудно догадаться, что следующей целью будет [израильское] государственное финансирование незаконных поселений. И это, безусловно, будет новым шагом», — подчеркнул эксперт.

Министры иностранных дел G7 11 июля также ввели санкции против Израиля. Группа страна осудила решение израильского правительства в прошлом месяце легализовать пять поселений на Западном берегу, назвав этот план «несовместимым с международным правом».