Разведка США смогла сорвать покушение на руководителя ведущей немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. За попыткой убийства стояли российские спецслужбы, решившие отомстить главе оружейной компании за поставки вооружений Киеву. С таким утверждением со ссылкой на источники выступило издание CNN.

По информации источника, заговор с целью убийства Паппергера был лишь одним из ряда планов российского правительства по убийству руководителей оборонной промышленности в нескольких странах Европы, которые поддерживали военные усилия Украины.

По сообщениям следователей, планы убийства Паппергера были на самой продвинутой стадии из всех заговоров. Власти США немедленно проинформировали своих немецких коллег, те усилили охрану Паппергера и заводов Rheinmetall.

Паппергер сообщил Financial Times, что правительство Германии обеспечило «высокий уровень безопасности» для него. Хотя он прямо не подтвердил угрозы, он отметил, что сообщение CNN заслуживает доверия.

Россия пока никак не комментировала обвинения в свой адрес. Германия также не подтвердила информацию о покушении.

Rheinmetall — один из крупнейших в мире производителей вооружений, производящий артиллерийские и танковые снаряды, а также бронированные машины. Компания значительно увеличила объемы производства после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В прошлом году она стала одним из трех крупнейших поставщиков военной техники и боеприпасов в Украину.

Компания стала одной из 40 крупнейших немецких компаний, включенных в индекс DAX. В прошлом году ее операционный результат вырос почти до $1 млрд, а портфель заказов расширился примерно на 44% и составил более $40 млрд.

В феврале Rheinmetall объявила о планах открыть завод по производству боеприпасов в Украине для производства и ремонта бронетехники. По данным немецких СМИ, именно завод стал основной причиной российского заговора против Паппергера.

Украинская армия оснащена рядом вооружений от немецкого производителя, включая основные боевые танки Leopard 1 и боевые машины пехоты Marder. Кроме того, компания поставила Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм, которые сыграли центральную роль в непрекращающейся войне на истощение, и предоставила комплексные услуги по ремонту, доставке и замене запчастей.