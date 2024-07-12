ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США помогут Украине с возмездием
Советник американского президента Салливан заявил, что Вашингтон поможет Киеву разработать «‎решительный ответ»‎ на ракетный удар России по детской больнице
США помогут Украине с возмездием
Reuters / Reuters
12 июля 2024 г.

США помогут Киеву «подготовить ответ» на ракетный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон вместе с Украиной прорабатывает планы возмездия в ответ на российскую атаку по Киеву и другим городам Украины. Чиновник отказался сообщить подробности, однако подтвердил, что мстить украинская сторона будет в самое ближайшее время.

«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться в этой атаке и ответить решительно и энергично», — заявил Салливан.

Украина заявила, что 8 июля российская ракета ударила по онкологическому отделению крупнейшей детской больницы Киева «‎Охматдет»‎. В результате удара погибли 27 мирных жителей, в том числе четверо детей. 117 человек, в том числе семь детей, получили ранения.

Были серьезно повреждены отделения интенсивной терапии, хирургии и онкологии больницы, а ее токсикологическое отделение, где дети проходят диализ, было разрушено.

Кроме того, по меньшей мере 7 мирных жителей погибли в медицинском центре ISIDA в Киеве — одном из крупнейших центров женского здоровья и планирования семьи в Украине.

Высокопоставленный представитель ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя заявила, что «шокирована смертоносными ракетными ударами по Киеву, Кривому Рогу, Покровску, Днепру и другим городским центрам».

Владимир Жовнир, директор «Охматдет» заявил, что удар по детской больнице, где детей лечат от рака и других тяжелых заболеваний, — это «не просто военное преступление, это выходит далеко за рамки человечности».

Россия отрицает свою причастность. Минобороны РФ утверждает, что не целилось по зданию детской больницы — якобы ее ракеты летели по военным объектам Украины, а в госпиталь попали осколки зенитной ракеты системы ПВО NASAMS, с помощью которой украинцы пытались сбить российские ракеты. Однако анализ удара и оценки независимых экспертов ООН не подтверждают российскую версию.

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