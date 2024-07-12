Россия предупредила, что размещение американского оружия на европейском континенте приведет к прямой конфронтации между Россией и Западом в стиле холодной войны.

«Мы неуклонно движемся к холодной войне, — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. — Возвращаются все атрибуты холодной войны с прямой конфронтацией».

Чиновник добавил, что решение Вашингтона дало России «повод сплотиться» и «выполнить все задачи» своего вооруженного вторжения в Украину.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 11 июля, что Россия готовит военные контрмеры в ответ на запланированное размещение американских ракет большей дальности наземного базирования в Германии. Он добавил, что действия США «разрушительны для региональной безопасности и стратегической стабильности».

«Без нервов, без эмоций мы разработаем военный ответ, в первую очередь, на эту новую игру», — уточнил Рябков.

11 июля США на саммите НАТО сообщили, что намерены периодически размещать ракеты дальнего радиуса действия в ФРГ. Белый дом объявил, что размещение в Европе оружия дальнего радиуса действия, включая крылатые ракеты «Томагавк», служит сдерживающим фактором для купирования российской угрозы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал запланированное размещение американского оружия в своей стране, назвав этот шаг «необходимым и важным решением, принятым в нужное время».

В совместном заявлении Соединенных Штатов и Германии говорится, что Вашингтон начнет «периодическое размещение» ракет в Германии в 2026 году, включая ракеты «значительно большей дальности», чем те, которые в настоящее время размещены по всей Европе.

В заявлении говорится, что периодическое размещение будет подготовкой к «постоянному размещению этих средств в будущем». В конечном итоге в состав вооружения войдут ракеты SM-6, крылатые ракеты «Томагавк» и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.