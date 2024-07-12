Общественный Форум НАТО, организованный несколькими вашингтонскими аналитическими центрами в рамках саммита альянса, пригласил Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Темой его выступления перед журналистами и экспертами в области международных отношений стала роль ЕС в трансатлантической безопасности и его отношения с НАТО.

«За прошедшее столетие мы, европейцы, прошли тихий, но непрерывный процесс разоружения. На горизонте не было войны, и у нас была защита НАТО, а расходы на оборону были непопулярны. Лучше было потратить деньги на повышение пенсий и соцзащиту. В 2014 году мы впервые осознали необходимость защиты, а затем вторжение России в Украину заставило нас заново подумать о нашей способности защищаться. Однако последние события показали, что альтернативы НАТО для территориальной защиты Европы нет. Мы нуждаемся в США и НАТО», — заявил Боррель.

С точки зрения Борреля, ЕС и НАТО геополитически взаимосвязаны, хотя функционально это две разные организации: «почти все члены Европейского Союза являются членами НАТО».

Боррель подчеркнул, что Евросоюзу также следует иметь свои вооруженные формирования.

«Цель не в том, чтобы построить европейскую армию, это не произойдет завтра, но, чтобы наши армии могли работать вместе, разделяя потенциал, быть совместимыми, быть готовыми мобилизовать все ресурсы вместе в определенный момент. Не подменять НАТО, а дополнить», - заявил он.

По его словам, ЕС уже был вынужден тратить огромные средства, чтобы помочь Украине противостоять агрессии, и в будущем Европе придется тратить гораздо больше на свой оборонный комплекс.