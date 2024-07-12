ПОЛИТИКА
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Редкие кадры разрушенного украинского города Торецка
Украинские военные опубликовали редкие кадры фронтового города Торецк в Донецкой области, за который идут бои. Вот как он выглядит сейчас.Торецкое направление вошло в тройку самых горячих после Покровского и Северского. Российские войска упорно наступают на Торецк. #торецк #украина #война #днр #разрушения #город #фронт #боевыедействия #новости #военные #донбасс #гипотетическаяситуация #конфликт #постоянныебои #документальныекадры #потери
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12 июля 2024 г.
Истории
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