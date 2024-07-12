Саммит НАТО в Вашингтоне должен был продемонстрировать сильные стороны Джо Байдена после провала на дебатах. Однако в итоге встреча лидеров альянса обернулась таким же курьезом для действующего главы Белого дома, еще больше пошатнув его рейтинги.

Во время выступления на саммите 11 июля президент США по ошибке назвал президента Зеленского «Путиным».

«Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — заявил Байден. Однако уже спустя секунду исправился, отметив, что оговорился и имел в виду: «‎Человек, с которым вместе мы будем бороться с Путиным, встречайте, президент Зеленский»‎.

Другие лидеры на саммите постарались скрыть свое смущение после оговорки Байдена. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за американского коллегу: «‎Мы все иногда ошибаемся. Это случилось со мной, и это может случиться снова завтра. Я прошу вас проявить снисходительность».

Однако оговорка стала не первой и далеко не последней в серии курьезных промахов американского президента. Более того, Байден оговорился за несколько недель до решающего съезда демократов, на котором однопартийцы должны будут решить, кто будет представлять партию на ноябрьских президентских выборах. Байден надеется развеять опасения демократов о том, что не способен победить республиканца Дональда Трампа на ноябрьских выборах или возглавлять страну еще один четырехлетний срок.

Пока 13 из 213 демократов в Палате представителей публично призвали президента отказаться от участия в выборах. При этом никто из партийных лидеров в Конгрессе не призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Хотя бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 10 июля отказалась ответить утвердительно в ответ на вопрос, должен ли действующий президент остаться в предвыборной гонке.

Кампания Джо Байдена оказалась под давлением после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, его 78-летним соперником-республиканцем. После провала демократы задумались о замене Байдена на более молодого кандидата. Среди альтернатив звучат фамилии вице-президента Камалы Харрис, а также экс-первой леди страны Мишель Обамы.