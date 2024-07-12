В Аммане открылось представительство НАТО — первое во всем арабском регионе. Об этом 11 июля сообщил МИД Иордании.

Открытие офиса военного альянса в Аммане стало результатом тесного сотрудничества и «глубоких стратегических связей между НАТО и королевством», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.

Решение было принято во время исторического саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию альянса.

«Альянс признает ключевую роль Иордании в достижении региональной и международной стабильности и высоко оценивает ее значительные достижения в борьбе с трансграничными угрозами, такими как терроризм и насильственный экстремизм», — говорится в заявлении.

В нем также добавляется, что офис будет «способствовать укреплению политического диалога и сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес для НАТО и Иордании».

«Создание контактного офиса НАТО в Аммане основано на почти трех десятилетиях глубоких двусторонних отношений, в частности, в рамках Средиземноморского диалога НАТО», — отмечает МИД Иордании.

Среди активностей, которые будет проводить офис, значатся конференции, курсы и программы обучения в таких областях, как стратегический анализ, аварийное планирование, общественная дипломатия, кибербезопасность, управление изменением климата, кризисное управление и гражданская оборона, уточнили в дипведомстве.

Иордания имеет ключевое значение для американских операций на северо-западе Сирии, в частности, для борьбы с транзитным наркотрафиком из Сирии в страны Залива. Также Иордания в 1990-х годах признала Израиль, став второй арабской страной, установившей отношения с Тель-Авивом.

Иорданская армия тесно сотрудничает с силами альянса более 30 лет и направила несколько сотен военнослужащих за границу для участия в миротворческих миссиях ООН, в частности в Косово, Афганистане и Ливии. Несколько западных стран, включая США, имеют военные базы в королевстве.