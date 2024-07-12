ПОЛИТИКА
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Британия не будет оглядываться на США в вопросе признания Палестины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что решение о признании Палестины будет приниматься самостоятельно, независимо от позиции США или Израиля
Британия не будет оглядываться на США в вопросе признания Палестины
Фото: Reuters / Reuters
12 июля 2024 г.

Великобритания будет самостоятельно принимать решение о признании Палестины как независимого государства, не ориентируясь на позицию США или Израиля. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.

«Я буду определять нашу политику, а не следовать за кем-либо», - сказал глава британского правительства, слова которого приводит газета Evening Standard. Он подчеркнул, что за последние дни обсуждал конфликт в секторе Газа с лидерами других стран-членов НАТО. Премьер также выступил за установление режима прекращения огня в эксклаве.

Ранее Стармер указал на необходимость установления режима прекращения огня, возвращения пленных и увеличения объема гуманитарной помощи гражданским лицам. Он добавил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно основываться на принципе сосуществования двух государств, а Палестинская национальная администрация должна «обладать финансовыми средствами для эффективного управления».

Британский премьер отметил «важность реформ и обеспечения международной легитимности Палестины».

«Премьер-министр заявил, что его давняя позиция о том, что признание [Палестины] будет способствовать мирному процессу, не изменилась», - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Стармер стал премьером Великобритании 5 июля после победы возглавляемой им Лейбористской партии на парламентских выборах. В предвыборном манифесте лейбористов содержалось обязательство признать Палестину независимым государством.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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