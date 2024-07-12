Искусственная пропаганда: крайне правые используют генеративный ИИ

Ведущие ультраправые деятели все чаще обращаются к генеративному искусственному интеллекту, чтобы распространять в Сети свои политические лозунги. Эксперты задаются вопросом, как предотвратить появление контента, который может разжигать ненависть. #FarRight #ChatGPT #ИИ #пропаганда #праваидеология #политика #эксперты #контент #ультраправаяидеология #ненависть #технологии #соцсети #дезинформация #trtrussian