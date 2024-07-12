Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил визит в США, где принял участие в саммите глав государств и правительств НАТО. По возвращении он выступил с заявлением на своей странице в соцсети X, где подвел итоги встреч.

Президент Эрдоган подчеркнул важность саммита, приуроченного к 75-летию НАТО, и обсудил ключевые вопросы, стоящие перед альянсом. Он отметил позицию союзников в отношении российско-украинского конфликта и усилия Турции по его урегулированию.

«Перед лицом российско-украинской войны, которая продолжается около двух с половиной лет, мы как союзники демонстрируем позицию в пользу международного права. Турция с первого дня интенсивно продолжает свои усилия по прекращению этой войны, разрушительные последствия которой мы все чувствуем и которая ставит под угрозу нашу общую безопасность», — отметил президент.

Президент Турции выразил обеспокоенность по поводу ограничений в торговле оборонной промышленностью между союзниками. «Нет разумного объяснения тому, что в торговле оборонной промышленностью между союзниками все еще существуют некоторые барьеры и ограничения», — написал глава государства.

Эрдоган призвал к солидарности в борьбе с терроризмом и раскритиковал отношения некоторых союзников с PYD-YPG, назвав их «искаженными отношениями». «Я повторяю свой призыв отказаться от этой ошибочной политики, которая наносит ущерб единству и целостности альянса», — подчеркнул Эрдоган.

Особое внимание было уделено ситуации в Палестине. «Невозможно, чтобы израильское правительство, попирающее основные ценности нашего альянса, продолжало партнерские отношения с НАТО», — заявил он. Турецкий лидер подчеркнул, что Турция не одобрит сотрудничество с Израилем в рамках НАТО до установления мира на палестинских территориях. «Важно, чтобы ответственные члены международного сообщества объединились для двухгосударственного решения на основе границ 1967 года», — повторил свой призыв глава Турции.

Президент также сообщил о проведенных двусторонних встречах с лидерами других стран и выразил благодарность уходящему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его работу.

В заключение Эрдоган пожелал успехов новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, выразив надежду на учет интересов всех союзников в его будущей работе.