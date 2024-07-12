ПОЛИТИКА
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Полиция Монреаля применила слезоточивый газ для разгона пропалестинских активистов
Полиция Монреаля применила слезоточивый газ для разгона пропалестинских активистов, которые вышли на улицы с протестом против демонтажа палаточного городка в кампусе Университете Макгилла. Студенты разбили палатки еще 27 апреля. Они требовали от руководства вуза отказаться от спонсорства компаний, которые, по их мнению, связаны с Тель-Авивом. Однако несколько дней ранее палаточный городок разобрали. #монреаль #палестина #полиция #слезоточивыйгаз #протест #студенты #кампус #активизм #правачеловека #университет #израиль #газа #trtrussian
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12 июля 2024 г.
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