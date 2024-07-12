По данным СМИ, 11 июля российские пользователи видеохостинга YouTube начали замечать сбои в работе сервиса. Утром 12 июля компания «Ростелеком» выпустила сообщение, в котором указала на «технические проблемы в работе оборудования».

Эти технические неполадки, по утверждению «Ростелекома», могут «повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов».

В самой корпорации Google, которой принадлежит YouTube, возможные проблемы пока не комментировали.

Сообщение о проблемах с работой YouTube появилось на фоне заявлений представителей властей о возможности замедлить или даже заблокировать видеохостинг в России.

Российские власти неоднократно критиковали YouTube за невыполнение требований законодательства, но признавали, что пока блокировка видеохостинга в России невозможна из-за отсутствия реальной альтернативы.

Издание «Газета.Ру» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, утверждало, что к сентябрю в России планируется заблокировать YouTube. На каком основании в сентябре будет заблокирован хостинг, источник не уточнил.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у властей нет планов блокировки, сославшись на официальные заявления о проблемах с оборудованием.