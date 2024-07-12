Депутаты Госдумы России разработали законопроект, который предлагает считать все преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, тяжкими и особо тяжкими. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Сегодня мы договорились о том, что в течение недели все уполномоченные министерства, все правоохранители, все службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной думы и касается нескольких важнейших направлений. Первое. Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции», — сказала Яровая.

Ранее стало известно, что Госдума России готова поддержать новый законопроект, предложенный Министерством внутренних дел, который предусматривает расширение списка правонарушений, за которые мигранты могут быть выдворены из страны.

К числу таких правонарушений относятся неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и других силовых ведомств, предоставление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганда или публичное демонстрирование «нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций».

Кроме того, в список включены нарушения, связанные со стрельбой из оружия в нарушение установленных правил, а также распространение информации, «призывающей к террористической или экстремистской деятельности, через аудиовизуальные сервисы». Для ряда правонарушений будет введено оперативное выдворение без решения суда, если нахождение нарушителя в стране будет признано «нежелательным».